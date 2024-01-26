Банки создают мобильные приложения для российской системы «Аврора»

С 2025 года государственные компании должны перейти на отечественное программное обеспечение. Банки разрабатывают приложения, которые будут работать на ОС «Аврора».

Банковский сектор начал адаптировать свои мобильные приложения для работы на отечественной операционной системе «Аврора». Об этом пишут «Известия».

Прототип приложения на «Авроре» уже разработали специалисты банка ВТБ. Тестирование продлится до июня 2024 года.

Пользователям будут доступны все основные банковские услуги: денежные переводы, платежи, оплата по QR-коду, поиск банкоматов и отделений.

Во второй половине 2024 года банковское приложение для ОС «Аврора» готовится запустить «ДОМ.РФ», изучают такую возможность УБРиР и РНКБ.

Операционную систему «Аврора» разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа», которая принадлежит «Ростелекому». Fplus выпускает устройства, которые работают на отечественной ОС.

В 2022 году Владимир Путин издал указ №166, по которому российские госкомпании должны с 2025 года перейти на отечественное ПО.