Власти продлят мораторий на штрафы по налоговым нарушениям в новых регионах

Бизнес из новых регионов не будут штрафовать за налоговые правонарушения, которые возникли с 1 января 2024 года.

В новых регионах РФ будет продлен мораторий на штрафы за налоговые правонарушения. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

Разработано постановление о продлении моратория на штрафы за налоговые правонарушения в новых регионах. Постановление распространится на правонарушения, возникшие с 1 января 2024 года, — сказал Решетников.

До 31 декабря 2023 года в новых регионах действовал мораторий, по которому компании не платили штрафы:

за нарушение правил учета доходов и расходов, а также объектов налогообложения;

за нарушение установленного способа предоставления налоговой декларации;

за неуплату сумм налога (сбора, страховых взносов).

Действие моратория распространялось на организации, которые на 30 сентября 2022 года были зарегистрированы в новых регионах РФ.