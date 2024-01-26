Власти продлят мораторий на штрафы по налоговым нарушениям в новых регионах

В новых регионах РФ будет продлен мораторий на штрафы за налоговые правонарушения. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Разработано постановление о продлении моратория на штрафы за налоговые правонарушения в новых регионах. Постановление распространится на правонарушения, возникшие с 1 января 2024 года, — сказал Решетников.
До 31 декабря 2023 года в новых регионах действовал мораторий, по которому компании не платили штрафы:
за нарушение правил учета доходов и расходов, а также объектов налогообложения;
за нарушение установленного способа предоставления налоговой декларации;
за неуплату сумм налога (сбора, страховых взносов).
Действие моратория распространялось на организации, которые на 30 сентября 2022 года были зарегистрированы в новых регионах РФ.
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