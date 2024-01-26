Научным сотрудникам повысят зарплату до 200% и предоставят льготную ипотеку

В Госдуму внесли законопроект, который обеспечит жильем молодых научных сотрудников и сформирует для них инструменты льготной ипотеки.
Депутаты просят правительство усовершенствовать механизм прогнозирования потребностей в научных и технических специалистах, а также оказать молодым ученым социальную поддержку.
Например, повысить среднюю зарплату научных сотрудников до 200% от среднего значения в соответствующем регионе.
Также молодых научных и научно-педагогических работников нужно обеспечить служебным и наемным социальным жильем и сформировать «инструменты льготного ипотечного кредитования».
Недавно мы писали, что Совфед хочет ввести льготную ипотеку для молодых ученых.
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