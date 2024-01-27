Параллельный импорт автомобилей могут продлить до конца 2027 года

Минпромторг собирается продлить параллельный импорт автомобилей до 31 декабря 2027 года. Об этом пишут «Известия».
По параллельному импорту продолжат ввозить в страну автомобили брендов, которые официально прекратили работу на территории РФ.
С одной стороны, понятно, что механизм ввоза автомобилей нужен, с другой — наша система растаможки и повышение утилизационного сбора делают такие машины просто неподъемными. Это приводит к увеличению разного рода серых схем, потому что любое занижение цены играет очень серьезную роль, — сказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
С 1 февраля 2024 года поменяются правила сертификации электромобилей и гибридов из дружественных стран.
Российские производители будут обязаны выпускать моторы не ниже норм «Евро-3», а требование по обязательному оснащению транспортных средств системой стабилизации ESP отложат до 31 декабря 2024 года.
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