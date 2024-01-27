Импорт

Параллельный импорт автомобилей могут продлить до конца 2027 года

Автомобили брендов, которые ушли из РФ, разрешат ввозить по параллельному импорту до 31 декабря 2027 года.
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Минпромторг собирается продлить параллельный импорт автомобилей до 31 декабря 2027 года. Об этом пишут «Известия».

По параллельному импорту продолжат ввозить в страну автомобили брендов, которые официально прекратили работу на территории РФ.

С одной стороны, понятно, что механизм ввоза автомобилей нужен, с другой — наша система растаможки и повышение утилизационного сбора делают такие машины просто неподъемными. Это приводит к увеличению разного рода серых схем, потому что любое занижение цены играет очень серьезную роль, — сказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

С 1 февраля 2024 года поменяются правила сертификации электромобилей и гибридов из дружественных стран.

Российские производители будут обязаны выпускать моторы не ниже норм «Евро-3», а требование по обязательному оснащению транспортных средств системой стабилизации ESP отложат до 31 декабря 2024 года.

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Импорт

Параллельный импорт автомобилей могут продлить до конца 2027 года

Автомобили брендов, которые ушли из РФ, разрешат ввозить по параллельному импорту до 31 декабря 2027 года.

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