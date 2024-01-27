Параллельный импорт автомобилей могут продлить до конца 2027 года

Автомобили брендов, которые ушли из РФ, разрешат ввозить по параллельному импорту до 31 декабря 2027 года.

Минпромторг собирается продлить параллельный импорт автомобилей до 31 декабря 2027 года. Об этом пишут «Известия».

По параллельному импорту продолжат ввозить в страну автомобили брендов, которые официально прекратили работу на территории РФ.

С одной стороны, понятно, что механизм ввоза автомобилей нужен, с другой — наша система растаможки и повышение утилизационного сбора делают такие машины просто неподъемными. Это приводит к увеличению разного рода серых схем, потому что любое занижение цены играет очень серьезную роль, — сказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

С 1 февраля 2024 года поменяются правила сертификации электромобилей и гибридов из дружественных стран.

Российские производители будут обязаны выпускать моторы не ниже норм «Евро-3», а требование по обязательному оснащению транспортных средств системой стабилизации ESP отложат до 31 декабря 2024 года.