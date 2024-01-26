«Северсталь»: экологические платежи не должны превращаться в поборы

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов призвал властей по-другому наказывать компании, которые не соблюдают экологические нормы, и не превращать платежи в поборы с бизнеса.

С бизнесом нужно обсуждать введение дополнительных экологических платежей, чтобы они не превратились в поборы. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова.

Вот мы слышим время от времени об идеях снимать плату за то, плату за это, углеродность облагать налогом. Мне кажется, это требует серьезного обсуждения, во-первых. Во-вторых, это не должно превратиться в дополнительные поборы. У нас в общем-то определенный уровень нагрузки уже есть, — сказал Алексей Мордашов.

Также он призвал правительство пересмотреть ситуацию с экологическими платежами и по-другому наказывать компании, которые не соответствуют нормам и правилам.

Недавно мы писали, что климатические проекты с углеродными единицами освободят от НДС.