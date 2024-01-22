Климатические проекты с углеродными единицами освободят от НДС

Исполнители климатических проектов и участники рынка углеродных единиц не будут платить НДС. Это позволит снизить затраты на регистрацию проектов.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять правительственный законопроект, который освободит операторов углеродных единиц от налога на добавленную стоимость. Об этом пишет «Парламентская газета».

От НДС освободят услуги компаний по проведению операций в реестре углеродных единиц. Тарифы операторов регулируются по правилам, утвержденным правительством.

Законопроект позволит снизить траты исполнителя климатических проектов и участников рынка углеродных единиц на регистрацию климатических проектов в реестре. А также сократить издержки, связанные с выпуском и продажей углеродных единиц.

Регистрация таких проектов происходит в российском реестре углеродных единиц, оператором которого назначен АО «Контур».

У нас есть добровольный рынок углеродных единиц по всей стране и обязательный, так называемое квотирование, которое у нас в рамках сахалинского проекта идет сейчас. Эта норма согласована, сейчас в реестре уже восемь проектов, — сказал замминистра экономического развития Илья Торосов.

Углеродная единица представляет собой тонну парниковых газов, выброс которых удалось предотвратить или нейтрализовать. Например, за счет климатических проектов по высадке лесов.

Сахалин станет первым регионом, где до 31 декабря 2028 года будет проходить эксперимент по сокращению выбросов парниковых газов.