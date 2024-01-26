Нулевой расчет 6-НДФЛ в 2024 году: сдавать или не сдавать

Если же организация или ИП не выплачивают физлицам доходы, они не являются налоговыми агентами, и не должны сдавать нулевую отчетность по форме 6-НДФЛ, поясняла ФНС.

Между тем, некоторые бухгалтеры на всякий случай все-таки сдают этот отчет, даже если в нем нет данных.

А как вы поступите с годовым отчетом по компании без зарплаты?

Приглашаем вас принять участие в новом опросе.

Будете ли вы сдавать нулевой расчет 6-НДФЛ за 2023 год? Да, пусть будет

Нет

Нулевой расчет сдавать не буду, но отправлю вместо него письмо-объяснительную

Ранее мы проводили опрос на эту тему, в ходе которого выяснилось, что большинство (57%) бухгалтеров сдают нулевой расчет 6-НДФЛ. Стало ли меньше адептов нулевого 6-НДФЛ сейчас?