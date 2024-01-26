Нулевой расчет 6-НДФЛ в 2024 году: сдавать или не сдавать

Если же организация или ИП не выплачивают физлицам доходы, они не являются налоговыми агентами, и не должны сдавать нулевую отчетность по форме 6-НДФЛ, поясняла ФНС.
Между тем, некоторые бухгалтеры на всякий случай все-таки сдают этот отчет, даже если в нем нет данных.
А как вы поступите с годовым отчетом по компании без зарплаты?
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Ранее мы проводили опрос на эту тему, в ходе которого выяснилось, что большинство (57%) бухгалтеров сдают нулевой расчет 6-НДФЛ. Стало ли меньше адептов нулевого 6-НДФЛ сейчас?
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