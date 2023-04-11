Бухгалтеры на всякий случай сдают нулевой расчет 6-НДФЛ. А вы?

Очередное обсуждение этой темы затеяли подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Как и много лет назад бухгалтеры выбирают один из трех вариантов:

не сдают нулевую форму 6-НДФЛ и не пишут никаких писем;

сдают нулевую форму 6-НДФЛ;

вместо нулевой 6-НДФЛ отправляют письмо с объяснением.

Налоговики тоже по-разному реагируют на отсутствие нулевок.

Кто-то из бухгалтеров каждый квартал получает из ИФНС требование и поясняет, почему отчет не сдан. А кто-то не сдает ненужную нулевку и никаких вопросов по этому поводу от ИФНС нет.

А как поступаете вы? Приглашаем вас принять участие в опросе.