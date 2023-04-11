6-НДФЛ

Бухгалтеры на всякий случай сдают нулевой расчет 6-НДФЛ. А вы?

С тех пор, как ввели форму 6-НДФЛ, в бухгалтерской среде нет единого мнения относительно нулевого отчета. Строго по норме НК РФ он не нужен, но некоторые его все равно сдают.

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Очередное обсуждение этой темы затеяли подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Как и много лет назад бухгалтеры выбирают один из трех вариантов:

  • не сдают нулевую форму 6-НДФЛ и не пишут никаких писем;
  • сдают нулевую форму 6-НДФЛ;
  • вместо нулевой 6-НДФЛ отправляют письмо с объяснением.

Налоговики тоже по-разному реагируют на отсутствие нулевок.

Кто-то из бухгалтеров каждый квартал получает из ИФНС требование и поясняет, почему отчет не сдан. А кто-то не сдает ненужную нулевку и никаких вопросов по этому поводу от ИФНС нет.

А как поступаете вы? Приглашаем вас принять участие в опросе.

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