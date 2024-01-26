Риск-ориентированный подход оказался на 37% эффективнее проверок

Проверки назначаются только после проведения риск-ориентированного анализа. Контрольные органы 10 из 9 проводят «по делу». Это позволяет бизнесу экономить ежегодно около 200 млрд рублей.

В 2023 году эффективность проведения проверок на основании риск-ориентированного подхода составила 89%, что на 37% выше, чем у традиционных проверок. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Если в среднем по обычным проверкам эффективность составляет 52%, то есть каждая вторая проверка находит нарушения, то есть каждая вторая проверка была назначена правильно, то при риск-ориентированном подходе у нас 89% эффективность. То есть речь идет о том, что из 10 проверок 9 проводятся по делу, — сказал Дмитрий Григоренко.

Задача риск-ориентированного подхода сделать так, чтобы бизнесу было выгоднее соблюдать правила, чем нарушать их. Это позволяет предпринимателям экономить около 200 млрд рублей в год.

Реформа контрольно-надзорной деятельности в стране началась в 2019 году. Тогда из действующих 318 тыс. норм отменили 143 тыс., а остальные требования были актуализированы.