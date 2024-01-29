Ипотека

Банки получили дополнительные лимиты по льготной ипотеке на 2,3 трлн рублей

Кредитные организации продолжат выдавать льготные жилищные кредиты и получать возмещение от государства.
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Правительство приняло постановление о дополнительных лимитах по льготной ипотеке в декабре 2023 года, но банки начали получать средства только в январе 2024 года. Об этом пишут «Известия».

Дополнительные лимиты в 2,3 трлн рублей позволят банкам получать возмещение льготной ставки по жилищным кредитам от государства. Это значит, что проблем с выдачей ипотеки не возникнет.

По семейной ипотеке под 6% годовых лимиты расширили на 1,2 трлн рублей, до 4,6 трлн рублей. Льготные кредиты на новостройки (под 8%) увеличили на 1 трлн рублей, до 6 трлн рублей. На программу «Дальневосточная ипотека» банки получили 31 млрд рублей.

Лимиты льготной ипотеки представляют собой объем средств, которые кредитные организации могут выдать клиентам в виде субсидируемых жилищных кредитов.

Если банки будут выдавать ипотеку сверх лимитов, то они не получат компенсаций от государства. Когда выделенные деньги заканчиваются, организации ужесточают условия кредитования или перестают заключать договоры с господдержкой.

Сохранение слишком выгодных для заемщиков условий по льготной ипотеке косвенно способствует высокой закредитованности населения, что увеличивает риски «кредитного пузыря» и последующих проблем банковского сектора и роста числа личных банкротств, — сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Сбер» на 25 января 2024 года получил 700 млрд рублей на льготные кредиты для новостроек и 673 млрд — на семейную ипотеку. Средства выделили также ВТБ, Альфа-Банку и «ДОМ.РФ».

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