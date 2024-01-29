Когда сведения о ваших доходах за 2023 год появятся в личном кабинете

Разъяснение дает УФНС по Республике Бурятия.
Эти сведения налоговики вносят в личные кабинеты на основании справок, которые сдают в ИФНС налоговые агенты (работодатели) вместе с расчетом по форме 6-НДФЛ за 2023 год.
Установленный срок сдачи 6-НДФЛ за 2023 год – не позднее 26 февраля 2024 (так как 25 февраля 2024 года выпадает на выходной день).
Соответственно, сведения о доходах за 2023 год будут отражены в личном кабинете только после фактического предоставления этих сведений налоговыми агентами (работодателями).
Вместе с тем, граждане могут в случае необходимости самостоятельно, не дожидаясь наступления этого срока, обратиться с заявлением о выдаче справки о доходах к работодателю.
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