Казначейство хочет получить доступ к результатам аудиторских проверок

Деятельность аудиторских компаний будет находиться под постоянным мониторингом казначейства. Это снизит нагрузку с участников рынка, но увеличит риски привлечения к ответственности.

Федеральное казначейство планирует получить постоянный доступ к завершенным проверкам аудиторских компаний. Об этом пишет «Коммерсант».

Мониторинг позволит заменить плановые проверки аудиторских компаний. Подобный подход уже применяет ФНС в ходе надзора за сбором налогов.

Разовая проверка — это большая нагрузка в моменте, когда необходимо в срок один-три дня предоставить огромные массивы данных для проверки. В прошлом году даже большие аудиторские фирмы платили штрафы за несвоевременное предоставление документов во время проверок, — сказал управляющий партнер группы компаний «Мариллион» Сергей Харитонов.

Участники рынка считают, что трудности могут возникнуть с самой реализацией идеи, поскольку аудиторский процесс по-разному автоматизирован в компаниях. Федеральному казначейству придется разработать единое программное обеспечение, а это может занять несколько лет.

В 2023 году казначейство усилило контроль за деятельностью аудиторов. Планировали проверить 80% аудиторских компаний из топ-30, тогда как в 2022 году контроль был только у 50%.

Недавно мы писали, что «Росэкспертизу» исключили из реестра аудиторов.