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Инвестиции

«Сбер» открыл 11 800 индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа

Инвесторы начали открывать ИИС-3 сроком на пять лет. Они смогут получать вычет в размере 13% от суммы пополнения счета и не платить НДФЛ при продаже активов по истечении минимального срока владения.
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За первые три недели января 2024 года клиенты Сбербанка открыли 11,8 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Об этом пишет «Forbes».

Считаем, что это хороший результат, который демонстрирует интерес инвесторов к новому пятилетнему ИИС, — сказала руководитель департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Лилия Денежка.

С 1 января 2024 года ИИС-3 заменил два предыдущих типа ИИС. Новый инструмент направлен на поддержку долгосрочных накоплений.

Срок действия ИИС-3 будет зависеть от года открытия. Если договор заключен в 2024-2026 годах, то счет будет существовать пять лет. Если в 2027 году — шесть лет, если в 2028 году – семь лет, в 2029 — восемь лет, в 2030 — девять лет.

Налоговые вычеты по ИИС-3 будут включать в себя возврат 13% от внесенной на счет суммы, а также освобождение от налога на доход от инвестиционной деятельности на сумму не больше 30 млн рублей.

То есть у инвестора будет возможность получать вычет в размере 13% на 400 000 рублей в год, а по истечении минимального срока владения счетом можно будет получить освобождение от НДФЛ, — объяснил руководитель отдела портфельных решений Go Invest Сергей Шемякин.

К преимуществам ИИС-3 относят возможность внести средства без ограничений. Раньше на ИИС можно было положить не больше 1 млн рублей в год.

Главным минусом нового инвестиционного счета эксперты назвали длительность счета, поскольку инвесторы не привыкли замораживать свои деньги на долгий срок.

Недавно мы писали, что правительство определилось с видами дорогостоящего лечения, которое можно оплатить с ИИС-3 и не потерять налоговые льготы.

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«Сбер» открыл 11 800 индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа

Инвесторы начали открывать ИИС-3 сроком на пять лет. Они смогут получать вычет в размере 13% от суммы пополнения счета и не платить НДФЛ при продаже активов по истечении минимального срока владения.

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