Центробанк изменил надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам

Банк России пересмотрел надбавки к коэффициентам риска для банков по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК). Об этом сказано на сайте ЦБ.

Для сохранения риск-чувствительности макропруденциальных надбавок Банк России с 1 апреля 2024 года вводит дополнительный интервал ПСК — 35-40% в матрице надбавок к коэффициентам риска, — говорится в сообщении.

Надбавки к коэффициентам риска по ПСК в интервале от 35% до 40% будут снижены и составят от 1,5 до 3,4 в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика.

Для кредитов, полная стоимость которых превысит 40% годовых, сохранят запретительные надбавки с коэффициентом 5.

Коэффициенты риска представляют собой ограничения, которые не позволяют банкам выдавать кредиты ненадежным заемщикам. Они с высокой долей вероятности не смогут выплатить свой долг.

Центробанк повышает надбавки, чтобы кредитным организациям было невыгодно заключать договоры с неплатежеспособными заемщиками.