Взносы на травматизм

❗ Если СФР изменит вам тариф взносов на травматизм, уточненку ЕФС-1 за 1 квартал сдавать не надо

Процесс подтверждение тарифа взносов на травматизм, как правило, заканчивается уже в апреле. К тому моменту форма ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) уже сдана. И может так случиться, что тариф оказался не тот, который указан в отчете за 1 квартал.
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Что делать в таком случае, пояснили в СФР.

Уточненку за 1 квартал сдавать не надо.

При изменении размера страхового тарифа сумма перерасчета страховых взносов (с начала отчетного периода) с учетом нового тарифа отражается в графах 5 – 7 строки 9 в графе того месяца, когда получено уведомление о новом тарифе.

Таким образом, если уведомление получено в апреле, то пересчет будет в графе 5 строки 9 отчета за полугодие.

Кстати, в 2024 году придется последний раз сдать подтверждение кодов ОКВЭД для тарифа взносов на травматизм.

С 1 января 2024 года вступило в силу 20 изменений, которые должен знать и учитывать в работе каждый бухгалтер: в расчете зарплаты, по страховым взносам, НДФЛ.

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Взносы на травматизм

❗ Если СФР изменит вам тариф взносов на травматизм, уточненку ЕФС-1 за 1 квартал сдавать не надо

Процесс подтверждение тарифа взносов на травматизм, как правило, заканчивается уже в апреле. К тому моменту форма ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) уже сдана. И может так случиться, что тариф оказался не тот, который указан в отчете за 1 квартал.

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