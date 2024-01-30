❗ Если СФР изменит вам тариф взносов на травматизм, уточненку ЕФС-1 за 1 квартал сдавать не надо

Что делать в таком случае, пояснили в СФР.
Уточненку за 1 квартал сдавать не надо.
При изменении размера страхового тарифа сумма перерасчета страховых взносов (с начала отчетного периода) с учетом нового тарифа отражается в графах 5 – 7 строки 9 в графе того месяца, когда получено уведомление о новом тарифе.
Таким образом, если уведомление получено в апреле, то пересчет будет в графе 5 строки 9 отчета за полугодие.
Кстати, в 2024 году придется последний раз сдать подтверждение кодов ОКВЭД для тарифа взносов на травматизм.
С 1 января 2024 года вступило в силу 20 изменений, которые должен знать и учитывать в работе каждый бухгалтер: в расчете зарплаты, по страховым взносам, НДФЛ.
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