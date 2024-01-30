Налоговые штрафы

ФНС оштрафовала жителя России, который сдавал в аренду коммерческую недвижимость в Германии и получал плату на иностранные счета

В ФНС его сочли индивидуальным предпринимателем, но в рамках валютного контроля приравняли к юридическому лицу.
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Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ назначила штраф российскому резиденту, который владеет недвижимостью за рубежом, за то, что он получал плату за аренду на иностранные счета. Об этом случае, пишет газета «Ведомости», рассказывается в постановлении московского управления ФНС о назначении штрафа.

Согласно постановлению ФНС, российский резидент, которому принадлежат шесть коммерческих помещений в Германии, сдал эти помещения в аренду немецким компаниям и получал арендные платежи на иностранный валютный счет. В ФНС сочли валютные операции незаконными, поскольку платежи приходили не в российский банк. В итоге российская налоговая служба оштрафовала его на 30% от суммы полученных платежей.

Свою позицию ведомство объяснило тем, что валютный резидент РФ, который сдает в аренду коммерческие помещения за рубежом, фактически осуществляет предпринимательскую деятельность, поскольку она «направлена на систематическое получение прибыли».

Из статьи «Ведомостей» неясно, регистрировал ли как-либо оштрафованный житель России свою деятельность. В ФНС его сочли индивидуальным предпринимателем, но в рамках валютного контроля приравняли к юридическому лицу. «Положения, <...> разрешающие физлицам — резидентам зачислять денежные средства от нерезидентов без ограничений, не распространяются на деятельность ИП, связанную с получением прибыли от ведения предпринимательской деятельности», — цитирует газета документ. По закону о валютном регулировании, компании обязаны проводить операции с валютой через уполномоченные российские банки.</...>

Ранее такая позиция ФНС не встречалась в практике, заявили опрошенные «Ведомостями» юристы и налоговые консультанты. Они считают, что если такая практика закрепится, то под угрозой штрафов за нарушение валютного законодательства могут оказаться жители России, которые получают доходы от сдачи в аренду зарубежной недвижимости и по вкладам в иностранные банки и ценные бумаги.

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Налоговые штрафы

ФНС оштрафовала жителя России, который сдавал в аренду коммерческую недвижимость в Германии и получал плату на иностранные счета

В ФНС его сочли индивидуальным предпринимателем, но в рамках валютного контроля приравняли к юридическому лицу.

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