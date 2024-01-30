Банки выдали автокредиты на рекордную сумму в 1,3 трлн рублей

За год число клиентов, которые взяли кредит на покупку автомобиля, выросло на 70%. Средняя стоимость машины выросла на 20%, до 1,4 млн рублей.

В 2023 году жители страны оформили 932,1 тыс. кредитов на покупку автомобиля, что на 70% больше, чем в 2022 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Скоринг Бюро».

Общая сумма автомобильных кредитов за год выросла до рекордных 1,3 трлн рублей. Средний чек на покупку машины по итогам декабря 2023 года составил 1,4 млн рублей (+20%).

Сейчас можно сказать, что сегмент автокредитования относительно восстановился после внешних шоков, что, безусловно, свидетельствует о положительной динамике даже на фоне всех структурных изменений на рынке, — сказал Игорь Лисянский из «Скоринг Бюро».

Спросом в 2023 году пользовались новые автомобили марки Lada, а также китайские Haval, Chery и Geely. С пробегом чаще всего покупали машины Kia, Lada, Hyundai, Toyota и Volkswagen.

По данным «Автостата», за 2023 год было продано 1,06 млн новых автомобилей, тогда как в 2022 году только 626,3 тыс.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) считает, что в 2024 году рынок автокредитования будут сдерживать высокие ставки, которые для новых автомобилей составят около 20%, а для авто с пробегом — до 30%.