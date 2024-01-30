Совет Федерации ограничит деятельность маркетплейсов с долей на рынке выше 25%

Маркетплейсам, на которые приходится больше 25% от объема всех онлайн-продаж, запретят открывать новые пункты выдачи заказов. Подобные правила уже действуют для офлайновых продуктовых сетей.

Власти предложили установить для маркетплейсов предельную долю на рынке e-commerce в 25% от объема всех онлайн-продаж за предыдущий финансовый год. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

ФАС неоднократно подчеркивала важность механизма саморегулирования в этой отрасли, в связи с чем считает важным добровольное принятие участниками рынка обязательств по самоограничению в реализации недобросовестных практик, — сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Для маркетплейсов будут введены такие же ограничения, какие действуют для офлайновых продуктовых сетей. Им запрещено арендовать или приобретать новые площади, если на них приходится больше 25% товарооборота в регионе или городе. Изначально для онлайн-площадок не было ограничений по открытию новых пунктов выдачи заказов.

Теперь если маркетплейсы превысят установленную для них долю рынка в сфере онлайн-торговли, то им запретят открывать новые ПВЗ.

В сентябре 2023 года в Госдуму внесли законопроект, который будет регулировать работу маркетплейсов с продавцами, покупателями и владельцами ПВЗ. Сейчас документ получает заключение правительства, а основные положения обсуждаются с Минпромторгом.

Недавно мы писали, что Wildberries и Ozon занимают 80% рынка онлайн-торговли.