Wildberries и Ozon занимают 80% рынка онлайн-торговли

Маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке и могут навязывать партнерам и потребителям невыгодные условия и начислять штрафы.

Федеральная антимонопольная служба установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке e-commerce. Их суммарная доля около 80%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя ФАС Максима Шаскольского.

Есть достаточно много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов, — сказал Максим Шаскольский.

По данным Росстата, рынок онлайн-торговли в ноябре 2023 года в России вырос на 29,4% в годовом выражении.

Недавно мы писали, что Минцифры предлагает считать маркетплейсы только информационными посредниками. Они не будут нести ответственность за качество продаваемых на площадках товаров.