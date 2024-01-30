Инвентаризация по итогам года: старые и новые правила

На IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт Сокуренко Вера расскажет все о годовой бухгалтерской отчетности.

14 марта 2024 года в Москве пройдет IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». За один день вы сможете узнать про все изменения года по налогам, учету и кадрам.

О том, по каким правилам нужно проводить инвентаризацию в 2024 году, расскажет Сокуренко Вера — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Вы узнаете о составе и формах годовой бухгалтерской отчетности, какие условия нужно выполнить для применения упрощенных форм отчета, когда сдавать бухотчетность и в каком порядке.

Также эксперт уточнит особенности формирования отдельных показателей отчетности в соответствии с новыми правила учета запасов, капвложений, основных средств и аренды. Что показать в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по новым ФСБУ.

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!