Кассационный суд: должники имеют право на рассрочку из-за финансовых проблем

Суд считает, что у должников должны оставаться деньги на жизнь. Сколько бы ни задолжал человек, у него будет право на получение рассрочки и уменьшение размера ежемесячных платежей.

Третий кассационный суд общей юрисдикции постановил, что должникам, которые попали в трудное финансовое положение, нельзя произвольно отказывать в рассрочке оплаты. Об этом пишет «RG.RU».

Суды нижестоящих инстанций отказали жителю Республики Коми в рассрочке, поскольку он не смог доказать, что он не может расплатиться по счетам прямо здесь и сейчас.

Должник заявил, что пенсия по старости — это его единственный источник дохода, а после удержания из страховой пенсии денежных средств у него останется сумма меньше прожиточного минимума.

Кассационный суд потребовал внимательно прислушаться к позиции человека, который попал в трудное финансовое положение.

Вопрос о рассрочке исполнения решения суда разрешается судом не произвольно, а с учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, требований справедливости и соразмерности, — решил Третий кассационный суд.

Сколько бы ни задолжал человек, у него должно быть право на рассрочку, а также достаточное количество средств для того, чтобы прожить.

Рассрочка не отменяет исполнение обязательств, должник может погасить долг частями, а не сразу. Например, можно уменьшить размер ежемесячных платежей, которые удерживаются с зарплаты или с пенсии. Решение о предоставлении рассрочки принимает суд.