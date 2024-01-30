Для пенсионеров и многодетных могут снизить расходы на ЖКУ

Предельные расходы пенсионеров и многодетных семей на оплату ЖКУ не должны превышать 10%. Все, что выше — будет субсидироваться. Сейчас региональные власти имеют право установить лимит до 22%.

Максимально допустимая доля расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилищно-коммунальных услуг не должна быть выше 10%, а для остальных — 15%. Об этом сказано в телеграм-канале председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Нужен федеральный стандарт, согласно которому максимально допустимая доля собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 10%, а для всех остальных граждан — 15%. Суммы, превышающие этот порог, должны быть субсидированы, — сказал Ярослав Нилов.

Законопроект о снижении предельных расходов на оплату ЖКУ направили на заключение в правительство.

Сейчас федеральный стандарт позволяет регионам установить максимально допустимые расходы на ЖКУ до 22%.

В 2023 года долги жителей страны по ЖКХ выросли на рекордные 8,7% и превысили 833 млрд рублей.