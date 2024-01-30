Wildberries потратит 9 млрд рублей на распределительный центр в Ленобласти

Увольнение работника по сокращению: процедура и оформление

Работодатель самостоятельно определяет размер и структуру штата. При желании он может менять его хоть каждый месяц — лишь бы была необходимость. Он может сократить численность работников. Тем не менее, есть практика, когда суд запрашивал причину сокращения (определение ВС от 03.12.2007 № 19-В07-34). Поэтому сокращение должно быть обоснованным.