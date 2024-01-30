Wildberries потратит 9 млрд рублей на распределительный центр в Ленобласти

Маркетплейс Wildberries откроет в Ленинградской области распределительный центр площадью 154 тыс. квадратных метров. Об этом пишет «ТАСС».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Wildberries Татьяна Бакальчук уже заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.
Надеемся, что первую очередь запустим в этом году. На полную мощность мы должны выйти к концу 2025 года. Объем инвестиций составит 9 млрд рублей, — сказала Татьяна Бакальчук.
Недавно мы писали, что пользователи Wildberries получили 80% отмененных из-за пожара заказов.
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