Пользователи Wildberries получили 80% отмененных из-за пожара заказов

Маркетплейс нашел замену товарам, которые были утеряны при пожаре на складе в Шушарах.

Маркетплейс восстановил половину заказов со сгоревшего склада в Шушарах. 80% покупателей уже получили свои товары. Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

Остальные 20% восстановленных заказов со склада в Шушарах сейчас в пути. Мы перестраиваем свои логистические маршруты, а продавцы оперативно поставляют аналогичные товары на другие склады, чтобы клиенты как можно быстрее могли получить свои покупки, — говорится в сообщении.

Среднее время доставки заказов, которые были восстановлены после утери товара на складе в Шушарах, увеличилось всего на 3 дня.

Сейчас Wildberries ищет новые помещения для хранения товаров в Санкт-Петербурге, а поврежденный склад планируют реконструировать.

Недавно мы писали, что МЧС начнет внепланово проверять склады Wildberries и Ozon.