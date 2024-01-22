Новости для бухгалтера
Маркетплейсы

Пользователи Wildberries получили 80% отмененных из-за пожара заказов

Маркетплейс нашел замену товарам, которые были утеряны при пожаре на складе в Шушарах.
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Маркетплейс восстановил половину заказов со сгоревшего склада в Шушарах. 80% покупателей уже получили свои товары. Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

Остальные 20% восстановленных заказов со склада в Шушарах сейчас в пути. Мы перестраиваем свои логистические маршруты, а продавцы оперативно поставляют аналогичные товары на другие склады, чтобы клиенты как можно быстрее могли получить свои покупки, — говорится в сообщении.

Среднее время доставки заказов, которые были восстановлены после утери товара на складе в Шушарах, увеличилось всего на 3 дня.

Сейчас Wildberries ищет новые помещения для хранения товаров в Санкт-Петербурге, а поврежденный склад планируют реконструировать.

Недавно мы писали, что МЧС начнет внепланово проверять склады Wildberries и Ozon.

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Как считают срок владения унаследованной квартирой для НДФЛ

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Учет независимой гарантии у принципала на ОСН согласно ПБУ 18/02 в 1С:Бухгалтерии предприятия ред.3.0

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Нужно ли включать обеденный перерыв в рабочее время
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Нужна ли счет-фактура при начислении ретробонуса для учета НДС?

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Зарплата

Работодатель должен учитывать фактически отработанное сотрудником время при определении размера аванса

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Банкротство

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Медицина

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Красный уголок бухгалтера

Что делать, если не найден плательщик по представленным ИНН\КПП?

Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в файле. C такой ошибкой не приняты персонифицированные сведения. Проверила, реквизиты в отчете указаны верные.Все другие отчеты приняты. Подскажите, пожалуйста,что предпринять?

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Первая Экспертная Бухгалтерия
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Какая бухгалтерия нужна ООО на УСН 

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Маркетплейсы

Пользователи Wildberries получили 80% отмененных из-за пожара заказов

Маркетплейс нашел замену товарам, которые были утеряны при пожаре на складе в Шушарах.

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Ведение бизнеса

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Клерк
УСН

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Отпуска

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Катерина Коробкова

Вернуть имущество и/или исключить участника. Теперь возможны два варианта

Исключение участника из общества - сложная задача. А если речь идёт о корпоративном конфликте, суды и вовсе любят сослаться на позицию, согласно которой решение корпоративных конфликтов - не задача судопроизводства. ВС РФ в который раз поправляет суды. И теперь наличие корпоративного конфликта не является безусловным щитом от исключения.

Вернуть имущество и/или исключить участника. Теперь возможны два варианта
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Маркетинг

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