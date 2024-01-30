«Уральские авиалинии» хотят вернуть допуск к международным рейсам

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявку на возврат допусков на полеты по 20 международным направлениям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы межведомственной комиссии по допуску к международным перевозкам.
В конце 2023 года у авиакомпании изъяли часть допусков на международные рейсы из-за нехватки флота, «очищенного» от двойной регистрации.
В феврале 2022 года самолеты «Уральских авиалиний» внесли в российский авиарегистр, чтобы избежать санкций. Это позволило сохранить воздушные суда для полетов по России, но летать за рубеж на них запрещено.
Компания хочет вернуть допуск на перелеты в Стамбул, Дели, Пекин, а также в города Казахстана и Узбекистана. «Уральские авиалинии» планируют начать перелеты по этим международным направлениям с марта 2024 года.
Сейчас компания выполняет рейсы в Азербайджан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.
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