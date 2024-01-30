«Уральские авиалинии» хотят вернуть допуск к международным рейсам

Изъятые у «Уральских авиалиний» допуски на международные полеты по более чем 20 направлениям передали другим авиакомпаниям. Сейчас их собираются вернуть.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявку на возврат допусков на полеты по 20 международным направлениям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы межведомственной комиссии по допуску к международным перевозкам.

В конце 2023 года у авиакомпании изъяли часть допусков на международные рейсы из-за нехватки флота, «очищенного» от двойной регистрации.

В феврале 2022 года самолеты «Уральских авиалиний» внесли в российский авиарегистр, чтобы избежать санкций. Это позволило сохранить воздушные суда для полетов по России, но летать за рубеж на них запрещено.

Компания хочет вернуть допуск на перелеты в Стамбул, Дели, Пекин, а также в города Казахстана и Узбекистана. «Уральские авиалинии» планируют начать перелеты по этим международным направлениям с марта 2024 года.

Сейчас компания выполняет рейсы в Азербайджан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.