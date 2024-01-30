Банки за 2023 год получили рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли

Участники банковского рынка заработали рекордную чистую прибыль за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был в 2021 году, тогда банки получили 2,4 трлн рублей.

В 2023 году российские банки заработали рекордную сумму чистой прибыли в размере 3,3 трлн рублей. Об этом сказано в информационно-аналитическом материале Центробанка.

Прибыль банковского сектора выросла в 16 раз по сравнению с 2022 годом. Тогда банки заработали 203 млрд рублей. Результат 2023 года стал рекордным за всю историю наблюдений.

Предыдущий максимум был достигнут в 2021 году, когда чистая прибыль составила 2,4 трлн рублей.

Корпоративный портфель в декабре увеличился на 1,8%, а в целом за 2023 год рост составил рекордные 20,1%, — говорится в сообщении ЦБ.

В 2023 году участники банковского рынка смогли восстановить основные виды доходов, сократить расходы от резервов и получить средства от валютной переоценки активов на фоне ослабления рубля. Переоценка валюты принесла банкам примерно 500 млрд рублей.