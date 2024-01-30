Бухгалтеры маркетплейсов, будьте внимательны! Вы можете остаться без первички

С 29 января вступают в силу новые правила работы с маркетплейсом Wildberries. Теперь акты приемки будут доступны только в течение 3 месяцев с момента их появления на сайте.
Вы по-прежнему сможете скачивать новые акты и отслеживать количество принятых товаров в поставке, однако увидеть и скачать акты приемки, сформированные, например, в сентябре, уже не получится.
Будьте внимательны и просите своих клиентов-селлеров чаще скачивать акты и регулярно их вам присылать.
Wildberries поясняет, что портал не является хранилищем файлов. Он предоставляет возможность обмениваться всеми необходимыми документами, но срок их хранения ограничен.
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Комментарии1
Очень важная информация! Спасибо))) 🏆