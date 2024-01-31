При холдировании надо формировать чек ККТ в момент заморозки денег на карте клиента

Если компания еще не получила деньги от клиента-физлица, и они лишь временно заморожены на его карте, чек ККТ уже надо пробить.

Вопрос с применением ККТ при холдировании – спорный и Минфин – на стороне покупателей.

Ситуация такая: Клиент оплачивает турпутевку картой на сайте и у него без списания замораживается на карте стоимость путевки. Через 3 дня эта сумма или возвращается клиенту обратно на карту (если сделка не состоялась), или уходит на расчетный счет туркомпании.

Эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева приводит письма Минфина, по которым чек надо выбить сразу при заморозке средств клиента:

Минфин ссылается на закон о защите прав потребителей.

Кроме того, есть решение суда (по делу № А40-63224/20-21-450), подтверждающее позицию ФНС о том, что формирование чека не в момент холдирования, а в момент зачисления денег на расчетный счет продавца – это неприменение ККТ, за которое положен штраф.

Поэтому в такой ситуации безопаснее формировать чеки так: