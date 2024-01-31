🎓Вебинар: Как оценить риск налоговой проверки из-за сотрудничества с самозанятыми. 13 февраля в 11:00 мск!

Если оформить сотрудничество с самозанятыми неправильно, это может вызвать вопросы со стороны налоговых органов. Компании, нарушившие правила, подвергнут штрафам и дополнительным налоговым и страховым взносам за своих исполнителей.
Спикер вебинара Ефимова Людмила Петровна — налоговый консультант.
На вебинаре разберем:
Критерии оценки рисков.
Алгоритмы работы в безрисковой зоне.
Автоматизированные системы учета.
Ждем вас на вебинаре 13 февраля в 11:00 мск! Научитесь, как грамотно вести дела с самозанятыми, чтобы у налоговиков не было вопросов к бизнесу.
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