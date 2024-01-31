Самозанятые

🎓Вебинар: Как оценить риск налоговой проверки из-за сотрудничества с самозанятыми. 13 февраля в 11:00 мск!

Разберем факторы налогового риска при сотрудничестве с самозанятыми и способы их минимизации.
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Если оформить сотрудничество с самозанятыми неправильно, это может вызвать вопросы со стороны налоговых органов. Компании, нарушившие правила, подвергнут штрафам и дополнительным налоговым и страховым взносам за своих исполнителей.

Спикер вебинара Ефимова Людмила Петровна — налоговый консультант.

На вебинаре разберем:

  • Критерии оценки рисков.

  • Алгоритмы работы в безрисковой зоне.

  • Автоматизированные системы учета.

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Ждем вас на вебинаре 13 февраля в 11:00 мск! Научитесь, как грамотно вести дела с самозанятыми, чтобы у налоговиков не было вопросов к бизнесу.

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Самозанятые

🎓Вебинар: Как оценить риск налоговой проверки из-за сотрудничества с самозанятыми. 13 февраля в 11:00 мск!

Разберем факторы налогового риска при сотрудничестве с самозанятыми и способы их минимизации.

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