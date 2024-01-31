🎓Вебинар: Как оценить риск налоговой проверки из-за сотрудничества с самозанятыми. 13 февраля в 11:00 мск!

💥Клерк.Опрос. Как сделать нашу Трибуну еще лучше?

Коллеги, мы всегда внимательно следим за вашими комментариями и примерно представляем, кто наши пользователи. Однако решили, что пора познакомиться более тесного. Для этого создали опрос, он не займет у вас много времени, но даст нам полезную информацию. Вместе сделаем «Клерк» еще лучше!