Экономика России

Набиуллина: ключевая ставка начнет снижаться во втором полугодии

Ключевую ставку снизят только после того, как установится устойчивый тренд на замедление инфляции в стране.
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Центробанк считает, что ключевая ставка начнет снижаться только после устойчивого замедления инфляции. Его ожидают во втором полугодии 2024 года. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый, — сказала Эльвира Набиуллина.

В декабре 2023 года Центробанк повысил ключевую ставку до 16% годовых. Это стало максимумом с апреля 2022 года.

16 февраля 2024 года состоится очередное заседание совета директоров Банка России по вопросу о ключевой ставке.

Недавно мы писали, что Центробанк больше не будет публиковать доклад о денежно-кредитной политике. Его заменить подробное резюме с деталями обсуждения ключевой ставки.

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