Еще 17 банков подключат к пилоту по цифровому рублю

Банки активно интересуются экспериментом с цифровым рублем, к тестированию согласны присоединиться еще 17 организаций. Сообщает ЦБ в своем ТГ-канале.
«Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен», — говорится в заявлении регулятора.
Новыми участниками пилота станут: Сбербанк, «Тинькофф», Россельхозбанк, «Русский Стандарт», РНКБ, банк «Россия», МСП Банк, Экспобанк, Новикомбанк, ВБРР, «Точка», «Кубань Кредит», «Центр-инвест», банк «Оренбург», «Примтеркомбанк», «РосДорБанк», а также расчетная небанковская кредитная организация «Деньги.Мэйл.Ру». Весь список кредитных организаций, участвующих в проекте, будет появляться на сайте ЦБ.
Сейчас в тестировании операций с реальными цифровыми рублями принимают участие 13 банков, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний.
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