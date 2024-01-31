Налоговые проверки

Какой бизнес налоговики будут проверять в 2024-2025 годах

В план выездных налоговых проверок попадет компании, которые добровольно не уточняют свои обязательства. Проверьте, попадет ли ваш бизнес под внимание ФНС.
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Для отбора налогоплательщиков при планировании выездных проверок (ВНП) налоговики используют следующие сведения:

  • Информацию, которая была получена в рамках ранее проведенных проверок;

  • Данные из информационных ресурсов (внутренних и внешних – СМИ, соцсети, публикации);

  • Результаты анализа информации о финансово-хозяйственной деятельности;

  • Результаты сопоставления движения товарных и денежных потоков, согласно информации из ПК АСК «НДС-2» и банковским выпискам за соответствующий период;

  • Информацию об уточнении (не уточнении) налоговых обязательств в результате проведения контрольно-аналитической работы, а также пояснения, которые давали представители компании.

В первую очередь в план ВПН внесут бизнесменов, у которых есть риски совершения налоговых правонарушений, и тех, кто добровольно не уточняет свои налоговые обязательства.

Внимание налоговиков привлекут компании, которые начали процедуру реорганизации (ликвидации).

Узнать о том, попадет ли ваш бизнес под внимание ФНС, можно на  IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года. Доступно участие онлайн!

Эксперт Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners» и налоговый юрист — расскажет, какие отрасли будут под прицелом налоговиков в 2024-2025 годах, приведет примеры опасных и безопасных схем налогового планирования, а также подскажет, как защититься при проверке.

На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы. Вы сможете пообщаться с коллегами, завести полезные знакомства, обсудить общие проблемы.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!

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