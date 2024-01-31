Какой бизнес налоговики будут проверять в 2024-2025 годах

Для отбора налогоплательщиков при планировании выездных проверок (ВНП) налоговики используют следующие сведения:
Информацию, которая была получена в рамках ранее проведенных проверок;
Данные из информационных ресурсов (внутренних и внешних – СМИ, соцсети, публикации);
Результаты анализа информации о финансово-хозяйственной деятельности;
Результаты сопоставления движения товарных и денежных потоков, согласно информации из ПК АСК «НДС-2» и банковским выпискам за соответствующий период;
Информацию об уточнении (не уточнении) налоговых обязательств в результате проведения контрольно-аналитической работы, а также пояснения, которые давали представители компании.
В первую очередь в план ВПН внесут бизнесменов, у которых есть риски совершения налоговых правонарушений, и тех, кто добровольно не уточняет свои налоговые обязательства.
Внимание налоговиков привлекут компании, которые начали процедуру реорганизации (ликвидации).
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