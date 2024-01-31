Какой бизнес налоговики будут проверять в 2024-2025 годах

В план выездных налоговых проверок попадет компании, которые добровольно не уточняют свои обязательства. Проверьте, попадет ли ваш бизнес под внимание ФНС.

Для отбора налогоплательщиков при планировании выездных проверок (ВНП) налоговики используют следующие сведения:

Информацию, которая была получена в рамках ранее проведенных проверок;

Данные из информационных ресурсов (внутренних и внешних – СМИ, соцсети, публикации);

Результаты анализа информации о финансово-хозяйственной деятельности;

Результаты сопоставления движения товарных и денежных потоков, согласно информации из ПК АСК «НДС-2» и банковским выпискам за соответствующий период;

Информацию об уточнении (не уточнении) налоговых обязательств в результате проведения контрольно-аналитической работы, а также пояснения, которые давали представители компании.

В первую очередь в план ВПН внесут бизнесменов, у которых есть риски совершения налоговых правонарушений, и тех, кто добровольно не уточняет свои налоговые обязательства.

Внимание налоговиков привлекут компании, которые начали процедуру реорганизации (ликвидации).

Узнать о том, попадет ли ваш бизнес под внимание ФНС, можно на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года. Доступно участие онлайн!

Эксперт Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners» и налоговый юрист — расскажет, какие отрасли будут под прицелом налоговиков в 2024-2025 годах, приведет примеры опасных и безопасных схем налогового планирования, а также подскажет, как защититься при проверке.

На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы. Вы сможете пообщаться с коллегами, завести полезные знакомства, обсудить общие проблемы.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

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