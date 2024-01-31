Данные из уведомлений по ЕНП и декларации по УСН могут не совпадать

Но они не обязательно должны совпадать. Такое возможно, в том числе, потому что правила уменьшения налога на взносы изменились в середине 2023 года задним числом.
После сдачи декларации данные из уведомлений заменятся данными из декларации.
строка 020 декларации заменит уведомление с кодом 34/01;
строки 040 и 050 заменят уведомление с кодом 34/02;
строки 070 и 080 заменят уведомление с кодом 34/03.
Если ИП ранее считал авансы без учета полного уменьшения на взносы, то при составлении декларации, это уменьшение можно учесть.
Если авансы были уплачены, а по данным декларации их нет, то переплата вернется на сальдо ЕНС.
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Комментарии1
Да, да, да.... И не факт, что не задвоится а то и не затроится....