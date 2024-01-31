Данные из уведомлений по ЕНП и декларации по УСН могут не совпадать

По итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев плательщики УСН сдавали уведомления по ЕНП на авансы. Эти авансы в декларации по УСН будут в строках 020, 040, 050, 070, 080 раздела 1.

Но они не обязательно должны совпадать. Такое возможно, в том числе, потому что правила уменьшения налога на взносы изменились в середине 2023 года задним числом.

После сдачи декларации данные из уведомлений заменятся данными из декларации.

строка 020 декларации заменит уведомление с кодом 34/01 ;

строки 040 и 050 заменят уведомление с кодом 34/02 ;

строки 070 и 080 заменят уведомление с кодом 34/03.

Если ИП ранее считал авансы без учета полного уменьшения на взносы, то при составлении декларации, это уменьшение можно учесть.

Если авансы были уплачены, а по данным декларации их нет, то переплата вернется на сальдо ЕНС.