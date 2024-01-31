Депутаты приняли закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против страны, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Об этом сказано на сайте Думы.

Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280 УК) могут конфисковать имущество.

Наказание распространят на тех, кто призывает ввести санкции в отношении России (ст. 284.2 УК), кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует (ст. 284.3 УК). Имущество конфискуют и за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК).