В России предложили освободить от уплаты налога на добавленную стоимость продукты, которые отдаются на благотворительность. Депутаты хотят стимулировать систему фудшеринга.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил на заключение в правительство пакет законопроектов, который должен стимулировать программы фудшеринга в России, пишут «Ведомости».

Нормы будут распространяться на овощи, фрукты, ягоды, хлеб, крупы, макароны, соки, детское питание, воду, чай, кофе.

«Некоторым людям не хватает денег на еду. Поэтому мы и предлагаем закон, чтобы оказать помощь нуждающимся. Магазины в промышленных масштабах утилизируют товары. Они могут уничтожать товары в новогодних коробках после того, как Новый год прошел, или чуть побитые фрукты, или товары, срок годности которых скоро истекает», — объяснил инициативу Метелев.

Поправками в Налоговый кодекс предлагается освободить от НДС передачу на благотворительность продовольственных товаров (кроме подакцизных). Они должны передаваться НКО, занимающимся товарной помощью населению. Общая стоимость передаваемых товаров не должна превышать 1% от оборота данной категории товаров у компании. Подтверждением права на освобождение от НДС станут договор или контракт о передаче таких товаров и соответствующий акт.

Метелев планирует внести законопроект в Госдуму уже весной.