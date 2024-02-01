Турецкие банки начали закрывать счета российским клиентам

До выхода указа Байдена о расширении механизма санкций в Турции было «два всеядных и два полувсеядных банка» с точки зрения работы с Россией. Но, я января некоторые банки Турции начали закрывать счета российским клиентам, пишут «Ведомости».

Российским компаниям приходят уведомления с рекомендацией завершить все отношения и закрыть счет в течение определенного времени. Госбанки продолжают проводить отдельные платежи в национальных валютах за товары из «зеленого списка», в который входят продовольствие и фармпродукция.

Остановлено обслуживание корпоративных клиентов с российскими корнями вне зависимости от страны регистрации, сообщил консультант для российского бизнеса в части структурирования международных платежей Искандер Миргалимов. По его словам, российским компаниям начали рекомендовать завершить операции с турецкими банками и закрыть счета. В первую очередь это касается бизнеса, который использовал Турцию как транзитную страну для расчетов и поставок, а также нефтегазовых трейдеров.