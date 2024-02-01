Что изменится в годовой отчетности с новыми ФСБУ

Во время годовой инвентаризации нужно обязательно пересмотреть сроки полезного использования основных средств и составить заключение со старыми и новыми значениями, а также указать причину изменений.

ФСБУ 6/2020 требует, чтобы все организации в обязательном порядке пересмотрели сроки полезного использования ОС.

Это нужно делать в конце каждого отчетного периода, например, во время годовой инвентаризации. А также если появились обстоятельства, которые могут изменить срок полезного использования ОС.

Сроки полезного использования (СПИ) обязательно пересматриваются в рамках годовой инвентаризации. Для этого можно создать комиссию, которая оформит результаты пересмотра заключением, протоколом заседания или актом, составленным в произвольной форме. В документе нужно указать старое и новое значение СПИ и причину изменения.

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