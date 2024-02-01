Коллекторы будут напоминать о долгах на Госуслугах

Коллекторы и микрофинансовые организации смогут отправлять должникам личные сообщения на Госуслугах с информацией о долгах. В месяц будет приходить по 2 уведомления.

С 1 февраля 2024 года вступили в силу новые правила взыскания просроченной задолженности. Теперь коллекторы и МФО смогут писать должникам в личные сообщения на портале Госуслуги. Об этом сказано в Федеральном законе от 04.08.2023 № 467-ФЗ.

Разрешается отправлять не больше двух уведомлений о долгах в течение одного календарного месяца.

Чтобы получать сообщения, пользователи должны в своем аккаунте на Госуслугах разрешить отправку уведомлений.

Также коллекторские агентства, которые не зарегистрированы в реестре ФССП, не смогут вести деятельность.