Совместителя, которому задерживают зарплату, можно уволить при приеме основного сотрудника

В случае невыплаты зарплаты более 15 дней сотрудник имеет право приостановить свою работу, и вообще туда не ходить, пока с ним не рассчитаются. Все это время ему должны платить по-среднему.

При этом работодатель имеет право уволить сотрудника-совместителя, если на его место нашли работника, для которого эта работа будет основной.

А что, если этот совместитель, которого хотят уволить, приостановил работу из-за зарплатных долгов компании?

Ответ на этот вопрос Роструд в письме от 25.12.2023 № ПГ/27699-6-1.

В ТК нет запрета на увольнение совместителя из-за приема основного работника в период приостановления работы из-за невыплаты зарплаты.

Вместе с тем, работодатель должен предупредить совместителя об увольнении за 2 недели в письменной форме.

И в день увольнения с совместителем надо провести расчет.