Суд впервые удовлетворил иск инвестора к Euroclear

Euroclear обязан выплатить частному инвестору 2 млн долларов дохода от погашения еврооблигаций и 120,5 тысяч долларов за пользование чужими деньгами.

Впервые российский суд общей юрисдикции удовлетворил иск инвестора к бельгийскому депозитарию Euroclear. Об этом пишут «Ведомости».

Частный инвестор обратился в Басманный суд Москвы из-за неполучения доходов от погашения еврооблигаций на сумму 2 млн долларов.

Суд взыскал в пользу инвестора 2 млн долларов и проценты за пользование чужими деньгами в размере 120,5 тыс. долларов.

За каждый день неисполнения судебного решения, ответчик будет выплачивать неустойку в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, суд обязал депозитарий Euroclear возобновить операции по счетам Росбанка, чтобы исполнить обязательства перед истцом. Аргументы о санкциях были отклонены.

Юристы сообщили, что Euroclear скорее всего не сможет исполнить решение суда, а взыскать средства с российского депозитария невозможно, поскольку на специальных счетах типа «С» заблокированы активы клиентов Euroclear.