Суд впервые удовлетворил иск инвестора к Euroclear

Впервые российский суд общей юрисдикции удовлетворил иск инвестора к бельгийскому депозитарию Euroclear. Об этом пишут «Ведомости».
Частный инвестор обратился в Басманный суд Москвы из-за неполучения доходов от погашения еврооблигаций на сумму 2 млн долларов.
Суд взыскал в пользу инвестора 2 млн долларов и проценты за пользование чужими деньгами в размере 120,5 тыс. долларов.
За каждый день неисполнения судебного решения, ответчик будет выплачивать неустойку в размере 50 тыс. рублей.
Кроме того, суд обязал депозитарий Euroclear возобновить операции по счетам Росбанка, чтобы исполнить обязательства перед истцом. Аргументы о санкциях были отклонены.
Юристы сообщили, что Euroclear скорее всего не сможет исполнить решение суда, а взыскать средства с российского депозитария невозможно, поскольку на специальных счетах типа «С» заблокированы активы клиентов Euroclear.
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