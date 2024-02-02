Договор ОСАГО будут заключать в электронном виде

В форме извещения о ДТП будет QR-код, по которому можно скачать приложение «Госуслуги Авто» для оформления европротокола.

Центробанк уточнил правила о заключении договора обязательного страхования ОСАГО. Теперь документ будет в электронном виде. Об этом сказано на сайте ЦБ.

С 1 октября 2024 года прекратит действие автоматизированная информационная система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Ее заменят на автоматизированную информационную систему страхования.

В новых правилах ОСАГО появятся положения, которые предусматривают обязательное заключение договора в виде электронного документа.

Из формы страхового полиса уберут подпись страхователя, а в формах извещения о ДТП появится место для QR-кода, по которому можно скачать мобильное приложение «Госуслуги Авто» и узнать об условиях и порядке оформления европротокола.

Правила ОСАГО будут действовать на: