Договор ОСАГО будут заключать в электронном виде

Центробанк уточнил правила о заключении договора обязательного страхования ОСАГО. Теперь документ будет в электронном виде. Об этом сказано на сайте ЦБ.
С 1 октября 2024 года прекратит действие автоматизированная информационная система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Ее заменят на автоматизированную информационную систему страхования.
В новых правилах ОСАГО появятся положения, которые предусматривают обязательное заключение договора в виде электронного документа.
Из формы страхового полиса уберут подпись страхователя, а в формах извещения о ДТП появится место для QR-кода, по которому можно скачать мобильное приложение «Госуслуги Авто» и узнать об условиях и порядке оформления европротокола.
Правила ОСАГО будут действовать на:
стороны договора обязательного страхования;
лиц, указанных в договоре;
на потерпевших (выгодоприобретателей) при предъявлении требования о выплате страховки;
на владельцев автомобилей, которые обратились к страховщику для заключения договора обязательного страхования.
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