Продажи новых автомобилей выросли на 53%

Самой продаваемой легковой машиной стала Lada Granta, которую купили 9,8 тысяч раз.

В январе 2024 года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 53%. Всего купили 95,6 тыс. машин. Об этом сказано на сайте Минпромторга.

По итогам месяца продажи компании «АвтоВАЗ» выросли на 19,3% по сравнению с январем 2023 года и составили 20,8 тыс. автомобилей.

По итогам января 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 95,642 тыс. новых автомобилей (до трех лет), что на 53% больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 41 тыс. штук, что на 16% больше показателей января 2023 года, — сказали в Минпромторге.

Рынок новых электромобилей увеличился почти в четыре раза, до 1,6 тыс. штук. Доля производства электромобилей составила 27%, тогда как годом ранее этот показатель был 16%.

Самой продаваемой легковой машиной стала Lada Granta, ее купили 9,8 тыс. раз. Среди легких коммерческих автомобилей лидирует «Газ» (3,2 тыс.). В сегменте грузовиков на первом месте китайская марка Sitrak (1,5 тыс. автомобилей).