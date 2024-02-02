УСН

При УСН нельзя брать на вычет НДС, а платить НДС можно

Компания на УСН может выставить покупателю счет-фактуру с НДС, но весь этот НДС придется заплатить в бюджет без права на вычет.
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Подписчик нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» надеялся, что сможет уменьшить этот исходящий НДС при УСН за счет вычета с покупок.

Но коллеги огорчили его – вычет по НДС при УСН невозможен.

Разъяснение на этот счет есть в письме Минфина от 08.08.2023 № 03-07-09/74218.

Даже уплачивая НДС, упрощенец не приобретает статус налогоплательщика НДС. А право на вычет имеют только налогоплательщики.

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