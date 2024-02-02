При УСН нельзя брать на вычет НДС, а платить НДС можно

Возврат и зачет налоговой переплаты в 2024 году

С недавнего времени изменился порядок зачета и возврата переплаты. Нововведения связаны с внедрением единого налогового счета (ЕНС). На нем теперь будут находиться все ваши долги и переплаты по налогам. Поэтому возврат (зачет) излишне уплаченного налога возможен, только если у вас положительное сальдо на счете. Если это так, вы можете заявить на возврат или погасить конкретный налог, сбор или взнос. Если же сальдо отрицательное, этого сделать не получится. Подробнее о данном порядке изложено в статье.