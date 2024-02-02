Платежные стикеры от ВТБ можно заказывать для родных и друзей

ВТБ разрешил оформлять платежные стикеры на третье лицо. Это позволит создать единый кошелек и эффективно управлять общими финансами.

В интернет-банкинге «ВТБ Онлайн» появилась услуга, которая позволяет оформить к своему счету платежный стикер для родственника или друга и получить его в день заказа. Об этом сказано на сайте банка.

Клиенты смогут создать единый кошелек, которые позволит эффективнее управлять семейными финансами, а также быстро и без комиссии переводить друг другу средства.

Платежный стикер можно заказать для друзей и родных, которые не являются клиентами ВТБ. С помощью стикера можно бесконтактно оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах.

Возможность оформить платежный стикер на третье лицо – новый этап в рамках развития проекта «Семейный банк», который направлен на создание максимально комфортного комплексного обслуживания семей. Сегодня клиенты ВТБ могут создать единый «кошелек», выпустив для близкого человека дополнительную карту или стикер, — сказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

Для оформления стикера на третье лицо не нужно предоставлять доказательство родства или получать разрешение от будущего владельца. Достаточно одного согласия держателя счета.

Платежный стикер можно заказать онлайн или в отделении банка и забрать его в тот же день.