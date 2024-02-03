ПСН

Перейти на ПСН можно в любое время

Для перехода на ПСН надо подать заявление о получении патента не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала ее применения.
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Например, чтобы использовать ПСН с 15 февраля 2024 года, заявление следует подать не позднее 5 февраля 2024 года.

Об этом напоминает УФНС по Республике Ингушетия.

Патент выдается с любого числа месяца, которое ИП указывает в заявлении, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи.

Если ИП направит заявление на получение патента через личный кабинет или по ТКС, то получит его в электронном виде. Получать его на бумаге не нужно. Вместе с тем, если ИП обратится в ИФНС для получения патента на бумажном носителе, то ему его выдадут.

Заявление на выдачу патента налоговики рассматривает в течении 5 рабочих дней.

Рассчитать сумму налога по ПСН можно в сервисе на сайте ФНС.

Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году, мы разбирали здесь.

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ПСН

Перейти на ПСН можно в любое время

Для перехода на ПСН надо подать заявление о получении патента не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала ее применения.

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