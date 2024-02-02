Платформу Госуслуги отправят в дружественные страны

Платформу Госуслуги могут экспортировать в дружественные страны. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия-1».

Мы первые, кто все-таки сделал полностью платформу, освобожденную от любых закрытых продуктов. В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений. Поэтому мы обсуждаем в том числе экспорт нашей платформы в дружественные страны, — сказал Максут Шадаев.

Ежедневно порталом Госуслуги пользуются 10 млн уникальных посетителей, сейчас на нем зарегистрировано уже 110 млн человек.