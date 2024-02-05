НДС

При переходе реорганизованной компании с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам

Если с момента реорганизации компании № 1 в форме выделения из компании № 2 прошло менее 10 лет, то надо восстановить НДС по недвижимости, полученной когда-то от компании № 2.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 19.12.2023 № 03-07-11/123362.

Правила восстановления НДС по недвижимости в случае использования ее в необлагаемой деятельности прописаны в статье 171.1 НК.

Там сказано, что через 15 лет после ввода в эксплуатацию НДС можно не восстанавливать. На самом деле можно уже не восстанавливать через 10 лет, потому что восстановление идет в течение 10 лет.

В случае реорганизации отсчитывать этот 10-летний срок надо от даты ввода в эксплуатацию здания в старой компании № 2.

Если с тех пор прошло более 10 лет, восстанавливать НДС не надо.

Каким образом восстанавливать НДС в случае, когда 10-летний срок еще не прошел (единовременно от остаточной стоимости или частями в течение 10 лет) Минфин не уточняет.

Про восстановление НДС при переходе на УСН мы рассказывали тут.

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