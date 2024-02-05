Металлолом переименовали во вторсырье, но НДС по нему по-прежнему платит покупатель – налоговый агент

Между тем, есть классификатор ОКВЭД2, в который внесли поправки. Они заработают с 01.07.2024.
Смотрите в нашей таблице, как сейчас, и как будет.
Сейчас
Будет
ОКВЭД 38.32.3
Обработка отходов и лома черных металлов
Утилизация лома и отходов черных металлов во вторичное сырье
ОКВЭД 38.32.4
Обработка отходов и лома цветных металлов
Утилизация отходов и лома цветных металлов во вторичное сырье
При этом все определения лома и отходы черных и цветных металлов будут заменены на сырье вторичное. Например, было «лом и отходы стальные», станет «сырье вторичное стальное».
Но несмотря на этого, правила по НДС, который считает налоговый агент, а не продавец, сохраняются, поясняет Минфин в письме от 12.2.2023 № 03-07-11/119805.
Ориентироваться надо на закон от 24.06.1998. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
По нему ломом и отходами цветных и черных металлов признаются:
пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и черных металлов и их сплавов;
отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и черных металлов и их сплавов;
неисправимый брак, возникший в процессе производства этих изделий.
Если товар подходит под это определение, то это – металлолом и к нему применяют правила по агентскому НДС по ставке 20/120.
Правила исчисления НДС при покупке металлолома мы ранее разбирали здесь.
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