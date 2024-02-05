Металлолом переименовали во вторсырье, но НДС по нему по-прежнему платит покупатель – налоговый агент

По норме НК при реализации лома и отходов черных и цветных металлов налоговую базу по НДС определяют налоговые агенты исходя из стоимости реализуемых товаров (по ставке 20/120). Причем в НК не раскрыто понятие «лома и отходов черных и цветных металлов».

Между тем, есть классификатор ОКВЭД2, в который внесли поправки. Они заработают с 01.07.2024.

Смотрите в нашей таблице, как сейчас, и как будет.

Сейчас Будет ОКВЭД 38.32.3 Обработка отходов и лома черных металлов Утилизация лома и отходов черных металлов во вторичное сырье ОКВЭД 38.32.4 Обработка отходов и лома цветных металлов Утилизация отходов и лома цветных металлов во вторичное сырье

При этом все определения лома и отходы черных и цветных металлов будут заменены на сырье вторичное. Например, было «лом и отходы стальные», станет «сырье вторичное стальное».

Но несмотря на этого, правила по НДС, который считает налоговый агент, а не продавец, сохраняются, поясняет Минфин в письме от 12.2.2023 № 03-07-11/119805.

Ориентироваться надо на закон от 24.06.1998. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

По нему ломом и отходами цветных и черных металлов признаются:

пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и черных металлов и их сплавов;

отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и черных металлов и их сплавов;

неисправимый брак, возникший в процессе производства этих изделий.

Если товар подходит под это определение, то это – металлолом и к нему применяют правила по агентскому НДС по ставке 20/120.

Правила исчисления НДС при покупке металлолома мы ранее разбирали здесь.