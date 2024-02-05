Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП, если оно не нулевое

В уведомлении будет НДФЛ, удержанный за период с 23.01.2024 по 31.01.2024.
Код периода – 21/11.
Когда в 2024 году платить зарплату, чтобы не сдавать два ЕНП-уведомления, мы рассказывали здесь.
Если в период с 23.01 по 31.01 выплат физлицам не было и нет исчисленного и удержанного НДФЛ, то сдавать уведомление не надо.
Составлять уведомления по ЕНП научат на курсе «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
После прохождения курса вы станете не просто бухгалтером, а бухгалтером-универсалом, который разбирается в учете и налогах, а также может защитить компанию от налоговых проверок, выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить ФСБУ и управленческий учет.
Получите удостоверение о повышении квалификации, которое внесем в реестр ФИС ФРДО.
Начать дискуссию