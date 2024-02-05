Уведомление по ЕНП

Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП, если оно не нулевое

Сегодня истекает срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ. Срок – 3 число, но так как в феврале это был выходной, сдать надо до 05.02.
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В уведомлении будет НДФЛ, удержанный за период с 23.01.2024 по 31.01.2024.

Код периода – 21/11.

Когда в 2024 году платить зарплату, чтобы не сдавать два ЕНП-уведомления, мы рассказывали здесь.

Если в период с 23.01 по 31.01 выплат физлицам не было и нет исчисленного и удержанного НДФЛ, то сдавать уведомление не надо.

Составлять уведомления по ЕНП научат на курсе «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

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