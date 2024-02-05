ФАС предложила новую формулу расчета экономически необоснованных цен

ФАС предложила признавать цену товара необоснованной, если 60 дней подряд она более чем на 5% обгоняла инфляцию без экономических причин

Федеральная антимонопольная служба скорректировала законопроект, предполагающий введение запрета на установление производителями и торговыми сетями экономически необоснованных цен на товары в случае существенного роста спроса на них, пишет РБК.

Его первоначальная версия была направлена в правительство в декабре минувшего года и включала ситуации, когда в течении 60 календарных дней стоимость растет более чем на 30%. В новой редакции цена товара признается экономически не обоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на 5% от величины индекса потребительских цен.

Повышение цен, согласно проекту, должна быть обусловлено экономическими факторами, в том числе существенным изменением уровня спроса или предложения товара, изменением регулируемых тарифов, изменением цен на сырье и комплектующие изделия, сезонным фактором или другими.